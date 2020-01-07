محرز في التشكيلة الأساسية لمواجهة الداربي أمام اليونايتد

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لقي مساء اليوم الثلاثاء، طفل يبلغ سنتين من العمر حتفه بعد أن دهسته سيارة سياحية وسط بلدية عين أميناس في إليزي.
ووقع الحادث في حدود الساعة…
أمر قاضي التحقيق بإيداع المكلف بالإستثمار بديوان والي ولاية سطيف رهن الحبس المؤقت والذي يشغل حاليا منصب بوزارة الداخلية.
وتمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية…
عُثر مساء اليوم على جثة طفل يبلغ من 14 سنة مشنوقا داخل بيت ببئر حدادة في ولاية سطيف.
وبعد العثور على الجثة باشرت مصالح الدرك الوطني…
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