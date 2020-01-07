عاجل

محرز في التشكيلة الأساسية لمواجهة الداربي أمام اليونايتد

الرياضة
  • -
  • 0
محرز في التشكيلة الأساسية لمواجهة الداربي أمام اليونايتد
بقلم يونس رزيق

أدرج المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللاعب الجزائري رياض محرز، ضمن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة الداربي بعد لحظات أمام مانشستر يونايتد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=752522

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com