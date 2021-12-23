إعــــلانات
الرياضة

محرز في التشكيلة المثالية الافريقية لسنة 2021

بقلم حواز عبد النور
محرز في التشكيلة المثالية الافريقية لسنة 2021
محرز محل اشادة
  • 1532
  • 0

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء اليوم الخميس عن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2021.

 

 

وشهدت التشكيلة الأساسية الافريقية تواجد النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز.

هذا بينما تواجد مهاجم المنتخب الوطني الجزائري والسد القطري “بغداد بونجاح” في القائمة الاحتياطية.

كما عرفت التشكيلة المثالية التي يقودها المدرب الجنوب إفريقي لفريق الأهلي المصري موسيماني تواجد نجوم القارة السمراء على غرار أشرف حكيمي، محمد صلاح وساديو ماني.

 

رابط دائم : https://nhar.tv/hmcAh
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر