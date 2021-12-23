محرز في التشكيلة المثالية الافريقية لسنة 2021

أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء اليوم الخميس عن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2021.

وشهدت التشكيلة الأساسية الافريقية تواجد النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز.

هذا بينما تواجد مهاجم المنتخب الوطني الجزائري والسد القطري “بغداد بونجاح” في القائمة الاحتياطية.

كما عرفت التشكيلة المثالية التي يقودها المدرب الجنوب إفريقي لفريق الأهلي المصري موسيماني تواجد نجوم القارة السمراء على غرار أشرف حكيمي، محمد صلاح وساديو ماني.