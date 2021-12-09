محرز في التشكيلة المثالية لدور مجموعات دوري الأبطال

لقي النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” الاعتراف من قبل موقع “هو سكورد” للأرقام والاحصائيات.

هذا الأخير وضع صاحب الرجل اليُسرى السحرية في التشكيلة المثالية لدور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022.

الموقع المذكور منح الساحر الجزائري علامة 7.88 بعد تسجيله 5 أهداف في 6 مباريات من دور المجموعات هذا الموسم.

كما تواجد في التشكيلة المثالية كل من روبرت ليفاندوفسكي وليروى ساني وجواو كانسيلو.

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كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية للمجموعة الأولى من منافسة رابطة أبطال أوروبا. ونصّب نجم المنتخب الوطني محرز إسمه ضمن التشكيلة المثالية بعد تألقه رفقه فريق مانشيستر سيتي أمام لايبزيغ. كما نال مهاجم “السيتيزيس” تنقيط جيّد وبتقيم 7.9 من 10 بفضل مستواه الكبيرة.

وتواجد في التشكيلة المثالية نجوم ولاعبين من مختلف الفريق أبرزهم زميله غريليش وميسي إلى جانب مبابي.

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وعلق الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، الإنجليزي، بطريقة طريفة، على اتقانه ترويض الكرة.

وأعاد محرز، نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، والذي يضم أجمل اللقاطات خلال ترويضه للكرة.

كما علق قائد الخضر على هذا الفيديو، بطريقة طريفة، للكشف عن السر وراء اتقانه ترويض الكرة، أين علق بعبارة “الغراء”.

وجاتء هذا التعليق من رياض محرز، كإشارة منه لالتصاق الكرة بقدمه، خلال ترويضه للكرة، وهي احدى نقاط قوته.

وأكد الدولي الجزائري، رياض محرز، فورمته العالية، وذلك بعد زيارته الشباك أمام لايبزيغ الألماني في رابطة الأبطال الأوروبية، أمس الثلاثاء.

ووصل محرز، لهدفه رقم 48 مع مانشستر سيتي، وهي نفس حصيلته مع فريقه السابق ليستر سيتي، مما يوضح فعاليته الكبيرة.

كما سيكون صاحب القدم اليسرى السحرية، مطالبا بالمواصلة على نفس النهج، خاصة وأن الإحصائيات مهمة جدا في المستوى العالي.

ويلعب قائد المنتخب الوطني، حاليا، بشكل أكثر انتظاما بعدما أثبت بأنه قادر على تقديم إضافة كبيرة، لتشكيلة بيب غوارديولا.

سجل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الوحيد لفريقه مانشستر سيتي في مرمى نادي لايبزيغ في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رياض محرز هدف تقليص الفارق لفريقه مانشستر سيتي في الدقيقة الـ76 من عمر المباراة برأسية رائعة بعد تمريرة حاسمة من زميله دزينشينكو.

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