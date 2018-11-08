“محرز” في التشكيلة المثالية لـ”رابطة الأبطال الأوروبية”

أختير الدولي الجزائري، رياض محرز مع التشكيلة المثالية للجولة الرابعة، من مُنافسة رابطة الأبطال الأوروبية، والتي يُعدها موقع “هو سكورد”.

وتواجد اليساري الساحر مع نجوم هذا الأسبوع في القارة العجوز، بعد آدائه الراقي خلال إنتصار “مانشستر سيتي” على “شاختار” بسُداسية.

ورافق “محرز” في التشكيلة المثالية، نجوم عالمية، مثل الإنجليزي “هاري كاين”، الويلزي “غاريث بايل” وحارس إنتر ميلان المُتألق “سمير هاندانوفيتش”.

يُذكر بأن “إبن سارسال”، تحصل على إشادة الجميع، بعد هدفه الجميل وتمريرتيه الحاسمتين، خلال الفوز السهل الذي حققه فريقه أمس.