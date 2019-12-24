محرز في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

كشف الأسطورة الإنجليزية “ألان شيرار” عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي والتي شهدت تواجد “رياض محرز”.

محرز صنع الحدث في “إنجلترا” أمام فريقه السابق “ليستر سيتي” أين كان أفضل لاعب فوق أرضية الميدان رفقة “دي بروين”.

النجم الجزائري عرف كيف يرد على منتقديه كما أكد أنه مفتاح تألق مانشستر سيتي هذا الموسم بشهادة الجميع.

في نفس السياق، يرى “شيرار” أن ما قدمه “محرز” أمام “الفوكسيس” يجعله يكسب العديد من النقاط قبل عودة “ساني”.