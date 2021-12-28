محرز في الصدارة.. تعرّف على القيمة التسويقية للاعبين الجزائريين في أوروبا

انخفضت القيمة التسويقية لعدد من اللاعبين الجزائريين الناشطين في مختلف الدوريات الأوروبية بشكل قليل. كما يتصدّر رياض محرز نجم مانشيستر سيتي قائمة موقع “KPMG Football Benchmark” المتخصص في تحليل كرة القدم من الجانب الاقتصادي.

ضمن أغلى النجوم الجزائريين في القارة العجوز،رغم انخفاض قيمته التسويقية بمقدار 4.6 ملايين يورو، وتبلغ قيمته حاليًا 52.2 مليون يورو. كما يتواجد سعيد بن رحمة مهاجم ويست هام الإنجليزي في المرتبة الثانية الذي شكّل الاستثناء. بعدما ارتفعت قيمته التسويقية الذي بمقدار 11 مليون يورو، لتصل إلى 36.7 مليون يورو.

في حين جاء في المركز الثالث، يأتي إسماعيل بن ناصر نجم نادي ميلان الإيطالي، والذي تصل قيمته السوقية إلى 29.2 مليون يورو. لكنّها انخفضت بمقدار 3.1 مليون يورو.

رامي بن سبعيني هو الأخر الذي ينشط في مونشنغلادباخ، إنخفضت قيمته التسويقية بمقدار 3.2 مليون يورو، لتصل إلى 18.9 مليون يورو.

في حين يتواجد هشام بوداوي الذي ينشط في نيس في المرتبة الأخيرة، ووصلت قيمته التسويقية إلى 7.7 مليون يورو.

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ووجه الإثنين النجم الدولي الإيفواري السابق “ديدي دروغبا” رسالة خاصة لقائد المنتخب الوطني الجزائري “رياض محرز”.

ووصل محرز لتمريرته الحاسمة رقم 51 في 241 مباراة خاضها في الدوري الانجليزي الممتاز أمس الأحد، ليحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل المُمررين الحاسمين الأفارقة في تاريخ البريمرليغ.

ويتفوق أسطورة الفيلة على محرز، حيث يحتل الصدارة بـ 55 تمريرة حاسمة في 254 مباراة لعبها في الدوري الأعرق في العالم.

وسارع دروغبا لنشر ترتيب أفضل الممررين الحاسمين الأفارقة في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز على ستوري حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وأرفق “ديدي” الترتيب بعبارة:”رياض محرز هل رأيت هذا؟ ماذا تنتظر؟”.