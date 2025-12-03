محرز في القائمة النهائية لأفضل لاعب في الشرق الأوسط

ضمن قائد المنتخب الوطني، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، تواجده في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لسنة 2025.

ونشر الحساب الرسمي لجوائز “غلوب سوكر” على منصة “إكس”. القوائم النهائية الخاصة بالجوائز السنوية التي يشرف على تقديمها. وفي قائمة الأفضل في الشرق الأوسط، تواجد لاعب “الخضر”.

وسيتنافس محرز، على جائزة الأفضل رفقة كل من كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي. وسالم الدوسري لاعب الهلال. إلى جانب الفرنسي. كريم بن زيمة نجم الاتحاد. ويتصدر قائد “الخضر” التصويت في الساعات الأولى للقائمة النهائية.

بينما غادر سباق الأفضل كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو. اللاعب السابق للأهلي السعودي والحالي للسد القطري. والانجليزي ايفان توني. هداف نادي الأهلي السعودي، ونغولو كانتي، متوسط ميدان الاتحاد السعودي.

وتم كخطوة أولى، ترشيح 7 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لسنة 2025. يتقدمهم رياض محرز. الذي حظي بتصويت الجماهير. رفقة كريستيانو وبن زيمة والدوسري. في انتظار رأي لجنة التحكيم ولجنة الخبراء.

وتحتفي “غلوب سوكر” سنوياً باللاعبين الأكثر تأثيراً في المنطقة. بالاستناد إلى الأداء الفردي والجماعي والتأثير الجماهيري.

يشار إلى أن الدولي الجزائري، خطف الأنظار في سنة 2025، التي عرفت قياده ناديه الأهلي. للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه.

وخلال النصف الأول من سنة 2025، خاض محرز، مع الفريق السعودي 25 مباراة. سجل خلالها 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

بينما لعب نجم ماتشستر سيتي الانجليزي السابق، إلى حد الآن. في النصف الثاني من السنة الجارية. 19 مباراة مسجلا 4 أهداف مقابل 7 تمريرات حاسمة.