محرز في المركز الــعاشر لأحسن الهدافين الأفارقة في أوروبا

احتل الدولي الجزائري رياض محرز، المركز العاشر، في ترتيب أحسن الهدافين الأفارقة في الدوريات الأوروبية، برصيد 10 أهداف لحد الآن.

وكشف موقع “أر أف اي” الفرنسي، ترتيب الهدافين الأفارقة في البطولات الأوربية لهذا الموسم، واضعا رياض محرز، في المركز العاشر.

وتمكن رياض محرز، من احتلال هذا المركز، بعد تسجيله لـ10 أهداف، ومنح 8 تمريرات حاسمة هذا الموسم، رفقة فريقه ليستر سيتي.

وتأتي هذه الإحصائيات الخاصة بمحرز، بعد مشاركته في 28 مباراة هذا الموسم، وهو الرقم المرشح للإرتفاع بالنظر لمردوده والمباريات المتبقية من البريميرليغ.

وتصدر هذا الترتيب لاعب نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، برصيد 24 هدف، من أصل 29 مباراة شارك فيها.