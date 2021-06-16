محرز في برشلونة.. هذه آخر التطورات

عاد إسم الدولي الجزائري، رياض محرز، ليُطرح على طاولة نادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لما كشفت عنه قناة “TV3” الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية. ويُرتقب أن تعرف الأيام القادمة تطورات أكبر بخصوص تقديم عرض رسمي من إدارة لابورتا من أجل اليساري الساحر من عدمه.

وأكدت القناة السالف ذكرها، بأن الجناح الطائر يُثير إعجاب مُسيري البارصا والمدرب رونالد كومان، وقد يتم التفاوض بشأنه في حالة بيع عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والاستفادة من أموال صفقته لتمويل قدوم مُحارب الصحراء لقلعة “الكامب ناو”.

يُذكر بأن الإعلام في كتالونيا، مُتفق على أن “البلاوغرانا”، لن يكونوا قادرين على الظفر بخدمات قائد مُحاربي الصحراء، حاليا على أقل تقدير، بسبب راتبه السنوي الضخم الذي يتجاوز العشرة ملايين أورو، وإستمرار عقده مع مانشسر سيتي الى غاية سنة 2023.