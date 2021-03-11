محرز في تشكيلة الأسبوع للفيفا

ضمت تشكيلة فريق الأسبوع “21 EA SPORTS FIFA” النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آشاد بهذه الخطوة خاصة في ظل توهج الساحر الجزائري مؤخرا.

ونشر الحساب تغريدة جاء فيها:”رياااااااض..ساحر العرب في تشكيل فريق الأسبوع لـ21 EA SPORTS FIFA”.

يُذكر أن قائد الخضر سجل هدفين وساهم في ثالث خلال مواجهة السيتي أمس الأربعاء ضد ساوثامبتون.