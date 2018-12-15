محرز في خطر بسبب هذه اللقطة !!

قام المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” بإستبدال النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أمسية اليوم السبت في الدقيقة ال75 بزميله العائد “كيفين دي بروين”.

وظهر نجم المنتخب الوطني غاضبا وهو يُغادر الميدان بعد إستبداله، وحتى طريقة مُصافحته للنجم البلجيكي “دي بروين” لم تكن ملائمة.

والأكيد أن غضب رياض محرز يعود لأدائه السيئ في موقعة إيفرتون وكذا لإستبداله المستمر من طرف التقني الإسباني في الأشواط الثانية.

ولن تمر طريقة خروج محرز من الميدان مرور الكرام على “غوارديولا” الذي يُعرف بإنضباطه الشديد وتركيزه على أدق التفاصيل.