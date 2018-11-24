محرز في دكة بدلاء السيتي أمام ويست هام

قرر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إبقاء الدولي الجزائري رياض محرز في دكّة البدلاء خلال مواجهة اليوم أمام ويست هام.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على “تويتر”، قائمة اللاعبين الأساسيين الذين سيدخل بهم غوارديولا هذه المواجهة.

ولن يبدأ محرز هذه المباراة كأساسي، بينما تبقى إمكانية مشاركته كبديل في مباراة اليوم، أمام ويست هام، جد واردة.