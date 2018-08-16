“محرز” في دور جديد مع “مانشستر سيتي”

أكد “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” في تصريحات سابقة، أن السبب وراء تعاقده مع “محرز” أنه لاعب “متعدد المناصب” سواء في الهجوم أو في الوسط.

وهذا ما سيساعد “الفيلسوف” الإسباني على تغطية إصابة “دي بروين” الذي سيغيب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة حسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

لذلك فإن “محرز” سيكون على موعد مع دور جديد لم يتعود عليه مع “ليستر سيتي”، فسيشارك في الوسط ليكون أحد أفضل الحلول بالنسبة لمدرب الفريق.

كما أن تواجده في أفضل “لياقة” له سيساعده على كسب العديد من النقاط والتألق رفقة مانشستر سيتي.