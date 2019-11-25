محرز في رسالة لـ “غوارديولا”: “أحب اللعب كل ثلاثة أيام” !

وجّه الجزائري “رياض محرز” رسالة خاصة للمدرب “بيب غوارديولا”، مؤكدا أنه يتواجد في أحسن أحواله.

وقال “محرز” في تصريحات” نقلها موقع “مانشستر إيفينيغ”: “أسعى دائما لتقديم كل ما لدي في المباراة وللمدرب”.

وأضاف: “أحب اللعب كل ثلاث أيام، فهذه أفضل وظيفة وهذا ما أحبه، اللعب وأخذ قسط من الراحة”.

وتابع: “كان من المهم بالنسبة لنا أن نحقق الفوز أمام البلوز خاصة بعد الخسارة في “أنفيلد” وبعد التوقف الدولي”.

في حين ختم كلامه: “عليك أنّ تكون دائما محترفا، أن تتقبل الخسارة في الأنفيلد وأنّ تعود أقوى من ذي قبل”.