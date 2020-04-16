محرز في قائمة أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف في أوروبا !

إحتل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز المركز العاشر كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم.

وتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف الأرجنتيني دي ماريا مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بـ20 كرة حاسمة في جميع المسابقات، فيما إحتل الدوري الجزائري رياض محرز المركز العاشر بـ12 تمريرة حاسمة خلال الموسم الجاري في كل المسابقات.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين صناعة للأهداف كالتالى..

أنخيل دي ماريا – باريس سان جيرمان: يمتلك 20 صناعة للأهداف في جميع البطولات

غادون سانشو – بوروسيا دورتموند: لديه 18 أسيست في جميع المسابقات

توماس مولر – بايرن ميونخ: 18 صناعة للأهداف بجميع المسابقات

كيفين دي بروين – مانشستر سيتي: قام بصناعته 18 هدفًا في الموسم

ليونيل ميسي – برشلونة: 16 صناعة للأهداف في جميع البطولات

فيليب كوستيتش – آينتراخت فرانكفورت: لديه 14 صناعة في جميع المسابقات

ألكسندر أرنولد – ليفربول: يمتلك 14 صناعة للأهداف بجميع المسابقات

لويس ألبرتو – لازيو:صنع 13 هدفًا في جميع المسابقات

كليان مبابى – باريس سان جيرمان: صنع 13 هدفًا رفقة باريس سان جيرمان في جميع المسابقات

رياض محرز – مانشستر سيتى: صنع 12 هدفًا في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري