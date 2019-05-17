“محرز” في لندن لدخول التاريخ !!

سيكون النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” أمام فرصة دخول التاريخ أمسية غدا السبت مع فريقه “مانشستر سيتي” الإنجليزي.

وذلك بمناسبة مواجهة “واتفورد” في نهائي منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي بملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية “لندن”.

وسيكون نجم الخضر الذي شد الرحال إلى “لندن” اليوم الجمعة رفقة زملائه أمام فرصة تحقيق رباعية تاريخية مع “السيتي” في موسم واحد.

حيث ومنذ إلتحاقه في الصيف الماضي حقق كأس الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ونشر “محرز” صورة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” اليوم وأرفقها بعبارة:”الحصة التدريبية الآخيرة قبل النهائي”.