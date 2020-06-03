محرز: “في مانشستر سيتي كان علي اللعب بطريقة مختلفة”

الرياضة
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محرز: “في مانشستر سيتي كان علي اللعب بطريقة مختلفة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رياض محرز، أنه كان مجبرا على تغيير طريقة لعبه، بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، من خلال التفكير بطريقة مختلفة، وتغيير طريقة لعبه.

وصرح محرز، في حوار لـ”سكاي سبور”: “في موسمي الأول في البريميرليغ مع ليستر، كنت أشعر أنني ألعب جيدا، وفي الموسم الثاني بدأنا بقوة، وكلما سجلت زادت الثقة لدي”.

وأضاف الدولي الجزائري: “عند انتقالي إلى مانشستر سيتي، لاحظت كيف أن الجميع يجلس في كرسي البدلاء، لذا كان يجب علي التفكير بطريقة مختلفة”.

وتابع: “كان علي التعامل بطريقة مختلفة مع المنافسين، وبالنسبة لمنصبي، بالتحديد مع الظهير الأيسر للمنافس، الذي يحظى بمساندة لاعب الجناح، ولاعب وسط الميدان”.

وختم رياض محرز: “كان علي تغيير طريقة لعبي، وتحركاتي، وهذا تطلب مني بعض الوقت، لكن الآن أشعر أنني تأقلمت جيدا”.


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