“محرز” في مهب الريح والروح تعود لـ”السيتي”

إزدادت وضعية الدولي الجزائري، “رياض محرز” تعقيدا مع ناديه “مانشستر سيتي”، بعدما لازم مقاعد البدلاء أمام “توتنهام”، ظهيرة اليوم السبت.

وإكتفى صاحب القدم اليُسرى السحرية، بمتابعة التسعين دقيقة كاملة من على كرسي الإحتياط، ومُشاهدة رفقائه يتغلبون على “السبيرز”، بهدف لصفر.

وجاء هذا الإنتصار ليعيد أشبال المدرب “بيب غوارديولا” لصدارة “البريمير ليغ” على حساب الغريم “ليفربول” مؤقتا، في إنتظار تسوية الرزنامة.

يُذكر بأن “السكاي بلوز” عاشوا نهاية أسبوع صعبة، بعدما ضيعوا حُلم التتويج برابطة الأبطال الأوروبية وإقصائهم أمام ذات المُنافس سابقا.