محرز في مهمة بلوغ نهائي كأس الإتحاد

يواجه الدولي الجزائري، رياض محرز، رفقة فريقه المان سيتي، اليوم السبت، الخصم شيفيلد يونايتد، في نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

وسينطلق اللقاء بداية من الساعة 16.45 بالتوقيت المحلي عبر قناة BEIN SPORTS 1، والذي سيحتظنه ملعب ويمبلي بلندن.

ومن المتوقع، أن يقحم مدرب السيتي بيب غوارديولا، نجم الخضر محرز، أساسيا في اللقاء.

وفي حال تأهل السيتي، سيواجه في النهائي المتأهل من مواجهة نصف النهائي الثانية، التي تجمع بين المان يونايتد ضد برايتون غدا الأحد بداية من 16.30.