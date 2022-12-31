محرز في مهمة تضييق الخناق على الأرسنال عند استقبال إيفرتون

يواجه اليوم السبت الدولي الجزائري رياض محرز، رفقة فريقه مانشستر سيتي، خصمه إيفرتون برسم الجولة 18 من البريميرليغ.

وسينطلق اللقاء، الذي سيستقبل فيه المان سيتي إيفرتون، بداية من الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي، على ملعب الإتحاد.

لمواصلة تضييق الخناق على المتصدر أرسنال الذي يملك في رصيده 40 نقطة بفارق 5 نقاط على السيتي.

ومن المتوقع، أن يبدأ نجم الخضر محرز اللقاء أساسيا، بعد تألقه في المواجهة السابقة ضد ليدز يونايتد.