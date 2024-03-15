محرز في مواجهة تاريخية أمام رونالدو في الدوري السعودي

يواجه الدولي الجزائري رياض محرز، اليوم الجمعة، رفقة ناديه الأهلي السعودي الغريم النصر في قمة الدوري السعودي.

وستلعب المباراة بملعب “مدينة عبد الملك الرياضية” المعروف بـ “الجوهرة المشعة” ضمن قمة الجولة 24 من دوري روشن السعودي.

كما ستكون الفرصة مواتية لقائد الخضر لفتح صفحة جديدة مع مشواره الكروي في السعودية، بعد ابتعد كثيرا و لم يصبح يصنع الحدث منذ عودته إلى السعودية من كأس افريقيا التي نشطها رفقة الخضر وأقصي من الدور الأول.