محرز في مواجهة ضحيته المفضلة في البريميرليغ !

وستكون المواجهة خاصة للنجم الجزائري “رياض محرز” الذي سيواجه ضحيته المفضلة في البريميرليغ.

فقد نجح محرز في تسجيل 8 أهداف كاملة في شباك “بيرنلي” كأكثر فريق سجل في شباكه في “الدوري الإنجليزي”.

في نفس السياق، فإن “رياض” سيكون أمام فرصة جديدة من أجل التأكيد على أنه قادر على تقديم الكثير لمانشستر سيتي.

Riyad Mahrez has scored more #PL goals against Burnley (8) than against any other side#BURMCI pic.twitter.com/1k3UHSWD1O

— Premier League (@premierleague) February 3, 2021