خرج اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في نزهة خفيفة رفقة إبنتيه “عناية وإيلا” وخطيبته تايلور وارد بأحد المنتزهات بمدينة مانشستر، حيث إستفاد رياض محرز من فترة العطلة لإستعادة إببنتيه من طليقته الهندية ريتا جوهال التي تعيش قصة غرامية مع مغني الراب “جوميز”.

ونشرت الحسناء البريطانية تايلور وارد مقطع ستوري على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام رفقة بنات خطيبها محرز “عناية وإيلا”.