محرز في “هونغ كونغ” الصيف القادم !!

الرياضة
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محرز في “هونغ كونغ” الصيف القادم !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف اليوم الجمعة فريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي عن الشطر الآخير من البرنامج التحضيري الصيفي الخاص بموسم 2019-2020.

وسيواجه “السيتي” بطل دوري “هونغ كونغ” نادي “كيتشي” وديا يوم ال24 جويلية القادم بملعب “هونغ كونغ”.

هذا الإعلان يُكمل جدول الفريق في جولته الصيفية، حيث سيلعب السيتي في الصين يومي 17 و 20 جويلية، وفي اليابان يوم 27 من ذات الشهر.


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