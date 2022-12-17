محرز قائدا لمانشستر سيتي في مباراة جيرونا الإيطالي

كشفت إدارة مانشستر سيتي أن المهاجم رياض محرز حمل شارة القيادة لأول مرة مع الفريق في جزء من مباراة جيرونا الودية.

ونشرت إدارة مانشسستر سيتي صورة رياض محرز وهو يقوم بإحدى مراوغاته المعتادة لمدافع النادي الايطالي .

كما عنونت التغريدة على “تويتر”، اليوم السبت : “ساحر العرب”. وأضافت “رياض محرز حمل شارة قيادة الفريق في جزء من مباراة جيرونا”.

يذكر. آن محرز حمل شارة القيادة لدى استبدال غوندوغان في اللقاء الذي انتهى بالفوز للسيتي بثنائية مقابل صفر.

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