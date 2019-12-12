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محرز قد يواجه “ريال مدريد” ومباريات قوية مرتقبة في ثمن نهائي دوري الأبطال

الرياضة
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محرز قد يواجه “ريال مدريد” ومباريات قوية مرتقبة في ثمن نهائي دوري الأبطال
بقلم أمير بهلول

ستكون الأنظار موجهة يوم الإثنين المقبل لقرعة الثمن النهائي من منافسة “دوري أبطال أوروبا” بعد اسدال الستار عن دوري المجموعات.

“مانشستر سيتي” بقيادة النجم الجزائري “رياض محرز” سيكون أمام بعض الخيارات الصعبة في قرعة الثمن النهائي.

فهناك 5 أندية أوروبية عريقة قد يصطدم بها رفقاء “محرز” ويتعلق الأمر بكل من: “ليون”، “بروسيا دورتموند”، “أتلتيكو مدريد”، “ريال مدريد” و”نابولي”.

أما الفريق “الملكي” فستنتظره مواجهة صعبة في الدور الثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته التي تصدرها “باريس سان جيرمان”.

وهذه احتمالات مواجهة الملكي: “ليفربول”، “مانشستر سيتي”، “بايرن ميونيخ”، “لايبزيغ” و”جوفنتوس”.

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي، برشلونة، لايبزيغ، بايرن ميونيخ، جوفنتوس، ليفربول وباريس سان جيرمان، فالنسيا

المجموعة الثانية: ريال مدريد، نابولي، أتليتكو مدريد، توتنهام، دورتموند، ليون، أتلانتا، تشيلسي.


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