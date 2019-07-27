محرز: “كان من الضروري الرد على هذا البرلماني”

تحدث نجم المنتخب الجزائري رياض محرز عن تغريدته في شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، ردا على تصريحات عضو البرلمان الفرنسي جوليان أودول، والذي تمنى من خلالها إقصاء المنتخب الجزائري أمام نيجيريا.

وأجرى نجم المنتخب الجزائري حوارا مطولا مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية على هامش الحفل التكريمي الذي أقامه رئيس بلدية سارسال الفرنسية قائلا:

” لقد كانت لدي ردة فعل على السريع، لأنني شعرت أنه من الضروري الرد على هذا البرلماني..لقد أحدثت ضجة كبيرة بسبب هذا التصريح، لكن هذا كل شيء علينا أن نتوقف عند محرز اللاعب، بما أن هذا هو المكان الذي يلائمني وأنا لا أمارس السياسة”.