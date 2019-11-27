“محرز” كلمة السر في “مانشستر سيتي” هذا الموسم !

الرياضة
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“محرز” كلمة السر في “مانشستر سيتي” هذا الموسم !
بقلم أمير بهلول

لم يشارك النجم الجزائري “رياض محرز” في مباراة فريقه “مانشستر سيتي” أمس الثلاثاء أمام “شاختار” في دوري الأبطال.

ولم يقدم أشبال “غوارديولا” أداء كبير فحتى “بيرناردو سيلفا” لم يكن بفعاليته المعتادة، بل كان بعيدا عن مستواه.

ويبدو أن “رياض” هو الحل وكلمة السر في أداء “مانشستر سيتي”، فبوجوده فوق أرضية الميدان، “السيتي” يفوز ويقنع.

فالنجم الجزائري حاسم دائما عندما يشارك كأساسي مع “السيتي” سواء يسجل أهدافا أو يمنح تمريرات حاسمة.

يذكر أن “مانشستر سيتي” قد اكتفى بالتعادل 1-1 أمام “شاختار” ليتأهل بذلك للدور الثمن النهائي من دوري الأبطال.


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