محرز.. “كلنا مع مروى”!

تضامن “رياض محرز” نجم الخضر مع الطفلة “مروى” التي تعاني في صمت في ضواحي “مارسيليا”، أين قرر والديها القيام بوقفة إحتجاجية أمام مستشفى “تيمون”.

ونشر محرز عبر حسابه الرسمي في “الإنستغرام”، صورة للعائلة من الوقفة الإحتجاجية وقال: “كلنا مع مروى”.

وتصنع هذه القضية الجدل في فرنسا بعض رفض الطاقم الطبي الفرنسي إستقبال طاقم طبي صيني لإجراء عملية جراحية.

وكان والد الطفلة قد سافر للصين محملا بأوراق الفحوصات لسنة 2016 وطالبوه الأطباء بفحوصات IRM جديدة.

من أجل معرفة الحالة الصحية للطفلة الصغيرة في الوقت الحالي وإمكانية إجراء عملية جراحية لها.

لكن في مستشفى “مارسيليا” تم رفض إجراء هذا الفحص وهو الوحيد الذي يبقي على آمال الطفلة الصغيرة.