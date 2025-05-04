محرز: “كل ألقابي لها نكهة خاصة والآن لدي عمل لأنهيه مع الجزائر”

كشف قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، أهدافه المستقبلية، مؤكدا عزمه على التتويج بلقب آخر مع الخضر.

وعقب تتويجه بلقب رابطة أبطال آسيا، نقل موقع “WIN WIN”، تصريحات محرز، أين قال: “الألقاب القارية التي تُوّجت بها كلها ذات نكهة خاصة”.

كما أضاف: “سواء تتويجي مع الجزائر (كأس أمم أفريقيا 2019)، أو مع السيتي (دوري أبطال أوروبا 2023)، واللقب الآسيوي مع الأهلي، لا أستطيع المقارنة، لأن المشاعر تختلف، ولا يُمكنني أن أقول بأفضلية لقب على آخر”.

وأوضح: “الأمر يتعلق بمنافسات مختلفة، ما حدث في الأهلي شيء مميز، جئنا للفوز باللقب الآسيوي لأجل هذا النادي الذي يستحق التتويجات، ويستحق هؤلاء اللاعبين، ولذلك، نحن سعداء للغاية”.

وختم رياض محرز، بالحديث عن الجزائر، وجمهور الخضر، أين قال: “الجمهور الجزائري؟! إنهم أبناء بلدي وأعرف أنهم دائماً معي، والآن لديّ عمل لأنهيه مع الجزائر، أريد أن أفوز بشيء آخر مع المنتخب، لأن المشاعر هناك لا توصف، ولا تُصدق”.