محرز: “كنا الأفضل في مواجهة الاتحاد”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، عدم رضاه بنتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراة فريقه الأهلي السعودي، أمام الاتحاد، معتبرا بأن فريقه كان الأفضل.

وصرّح محرز، عقب تعادلهم أمس السبت، بهدفين لمثلهما أمام الاتحاد: “ليس أمر جيد عندما نتعادل، نريد الفوز، لكن بعض الأحيان تكون الأفضل ولا تفوز”.

كما أضاف: “كنا الأفضل، سجلنا، واستقبلنا، لم نحتج لشيء، لعبنا ضد فريق متصدر الدوري، ليس أمام فريق ضعيف”.

وتابع نجم الأهلي السعودي، رياض محرز: “يستحقون التسجيل، لديهم الجودة، لكن أعتقد أننا كنا الأفضل” .