محرز: “كنا قادرين على حسم المباراة لصالحنا أمام لايبزيج”

اعتبر الدولي الجزائري رياض محرز، بأن فريقه كان قادرا على العودة بالفوز من ألمانيا، في مواجهة لايبزيج ضمن رابطة الأبطال.

ونقل الحساب الرسمي لـ”اليويفا” تصريحات محرز، أين قال: “في مباريات رابطة الأبطال، يمكن أن تتغير الأمور في دقيقتين”.

كما أضاف: “في الشوط الثاني المنافس استحوذ على الكرة، وسجل الهدف الذي كان محبطا بالنسبة لنا”.

وأردف الدولي الجزائري: “في الدقائق الأخيرة كانت لنا بعض الفرص من أجل حسم المباراة، لكن لم نحسن استغلالها”.

وتابع رياض محرز: “يبقى التعادل ليس نتيجة سلبية بالنسبة لنا، والآن علينا تحويل تركيزنا للمباراة المقبلة”.

يذكر أن رياض محرز، سجل الهدف الوحيد لصالح السيتي، في مباراتهم أمام لايبزيج، والتي انتهت بهدف في كل شبكة.