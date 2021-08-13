محرز: “كنا نستحق الفوز بدوري الأبطال”

عاد الدولي الجزائري رياض محرز للحديث عن نهائي دوري الأبطال، مؤكدا بأن فريقه مانشستر سيتي، لم يكن يستحق الخسارة التي مني بها أمام تشيلسي.

ونقلت وسائل إعلام انجليزية، تصريحات محرز التي قال فيها: “كنا نستحق الفوز بدوري الأبطال، مع الفريق الذي لدينا، وكرة القدم التي كنا نلعبها”.

وأضاف: “لم نستحق الخسارة، لا أعتقد أن أي شخص تحدث بعد ذلك، كان الجميع حزينا للغاية، كان من الصعب الحديث عن أي شيء”.

وتابع رياض محرز، بخصوص الموسم الجديد: “سنأخذ الزيد من الثقة على المستو الأوروبي، أظهرنا مد قوتنا لكن هذا ليس ضمانا هذا العام”.