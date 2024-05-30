محرز: “كنت أرغب بشدة في التواجد مع المنتخب الوطني”

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، بأنه كان يرغب بشدة في التواجد مع المتخب الوطني، في المبارتين المقبلتين أمام غينيا، وأوغندا.

وأوضح محرز، اليوم الخميس، في تعليق عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”: “منت أتمنى من أعماق قلبي التواجد مع المنتخب الوطني”.

كما أضاف قائد الخضر، ونجم الأهلي السعودي: “أحترم خيارات مدرب المنتخب الوطني، لكن أريد أن أحيطكم علما بهذا القرار”.

وختم رياض محرز، هذه الرسالة، بابداء تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني: “حظ موفق للمنتخب الوطني في مبارياته المقبلة”.