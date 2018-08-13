محرز :”كنت أستحق اللعب لناد كبير منذ فترة طويلة”

إعتبر الدولي الجزائري، رياض محرز، بأنه كان يستحق مكانة مع فريق كبير، منذ فترة، نظرا لبروزه منذ فترته مع “ليستر”.

وصرّح الجناح الطائر لقناة “RMC SPORT” الفرنسية قائلا :”لقد كنت أستحق اللعب مع ناد بحجم، مانشتسر سيتي منذ فترة طويلة”.

وأكد صاحب المُراوغات السحرية، بأنه لم يجد صعوبات للإندماج مع تشكيلة “بيب غوارديولا”، مُشيرا بأنه يستهدف التألق بشكل أكبر مُستقبلا.

وساهم إبن “سارسال” في أول فوز لـ”السكاي بلوز” على حساب “آرسنال”، عشية أمس الأحد، في إفتتاح مُباريات الموسم الجديد لـ”البريميرليغ”.