محرز: “كنت بحاجة لبعض الوقت للتأقلم مع السيتي”

كشف الدولي الجزائري رياض محرز، أنه كان بحاجة لبعص الوقت للتأقلم مع مانشسيتر سيتي موسمه الأول، لتقديم أفضل عروضه، وهو ما أبان عليه هذا الموسم بعد اكتسابه الثقة اللازمة.

وصرح رياض محرز، في حوار لـ “سكاي سبور”: “في مانشستر سيتي، تم بناء فريق للفوز بكل مباراة، نحاول الفوز بكل شيء نلعب من أجله”.

وأضاف قائد الخضر: “العام الماضي عند وصولي للفريق، المدرب وثق بي، لكنني لم أحدث الفارق بالسرعة التي كانوا يتوقعونها مني”.

وتابع: “في ناد مثل السيتي، ليس لديهم وقت للانتظار، هناك 20 لاعبا مميزا، لذا كنت على مقاعد البدلاء عندما كان الآخرون يؤدون في المباريات”.

وأردف رياض محرز: “كان من الصعب بالنسبة لي العودة، لكنني في نهاية الموسم الماضي لعبت بشكل جيد، وبدأت بشكل مختلف هذا الموسم”.