محرز: “كنت قادرا على البقاء في السيتي لكني اخترت الرحيل”

عاد الدولي الجزائري رياض محرز، للحديث عن مغادرته مانشستر سيتي الصيف الماضي، والتحاقه بنادي الأهلي السعودي.

وصرح محرز، في حوار خص به صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “كنت قادرا على المواصلة مع السيتي، كون عقدي كان سارية لموسمين آخرين”.

كما أضاف: “شعرت أنه حان وقت الرحيل، بعد خمس سنوات لي مع السيتي، فزت معهم بكل الألقاب المتاحة”.

وتابع رياض محرز: “أنا من قررت الرحيل، كوني شعرت أن هذه الفرصة لن تتكرر مرة أخرى”.