محرز :”كنت مؤمنا بنفسي وأحسنت إختيار فريقي”

أوضح الدولي الجزائري رياض محرز، بأنه كان مُقتنعا بُقدرته على الوصول إلى المُستوى العالي، منذ بداية مشواره الإحترافي في فرنسا.

وصرّح قائلا لقناة “بي إن سبورتس” :”لقد كنت مؤمنا بنفسي منذ أول يوم، وقدمت كل شيء للوصول لما أنا عليه”.

وتطرق صاحب القدم اليُسرى فيما بعد لقراره بالإنتقال الى مانشستر سيتي، قادما من ليستر سيتي.

وقال :”أحسنت الإختيار، لأني الآن في أفضل فريق، مع أفضل مُدرب وأفضل لاعبين”.

وظهر من حديث إبن سارسال بأنه مُرتاح مع “السكاي بلوز”، خاصة وأنه أصبح من عناصره المهمة خلال الموسم الجاري.