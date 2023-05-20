محرز: “كنت متيقنا بأن أرسنال لن يصمد وعلينا حسم الأمور هذا الأحد”

تحدث الدولي الجزائري، رياص محرز، اليوم الأحد، عن السباق نحو اللقب بين فريقه مانشستر سيتي، ونادي أرسنال.

وفي حوار خص به شبكة “بين سبورت” صرح محرز: “آمنت دائما بقدرتنا على الفوز بلقب الدوري الممتاز، حتى لو كان أرسنال في المقدمة”.

كما أوضاف: “كنت أتوقع دائما بأنهم في وقت ما سوف يخسرون نقاط، كوني لا يمكنهم التعامل مع المباريات العشرة الأخيرة من الدوري”.

وأوضح نجم السيتي: “ليس من السهل تسيير المباريات العشرة الأخيرة من الدوري، لأننا نعرف هذه المباريات التي سبق لنا أن مررنا بها في العديد من السنوات”.

وبخصوص حسمهم لقب الدوري الممتاز، ختم رياض محرز: “في الوقت الحالي لازال يتعين علينا الفوز يوم الأحد لإنهاء المهمة”.