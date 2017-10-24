محرز لأول مرة في التشكيلة المثالية وهذا العملاق يعود لمتابعته

أختير الدولي الجزائري، رياض محرز في التشكيلة المثالية لجولة الأسبوع من البريمير ليغ، والتي تُعدها شبكة “بي بي سي” البريطانية.

ونال صاحب القدم اليُسرى السحرية، إشادة وسائل الإعلام البريطانية بعد دوره الفعّال في استعادة “ليستر سيتي” لنغمة الإنتصارات في الدوري.

ومن جهة أخرى، أشارت “سكاي سبورتس”، بأن نجم “الخضر” لايزال متابعا وبشدة من “روما” الذي يُتابعه منذ الميركاتو الصيفي المُنصرم.

يذكر أن إبن “سارسال” يبقى مُتشبثا بتغيير الأجواء وتفادي تضييع وقته وموهبته مع “الفوكسيس” الذين يكتفون دائما بلعب الأدوار الثانوية.