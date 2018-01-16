محرز لأول مرة قائدا لليستر !

سيحمل الدولي الجزائري ولاعب ليستر سيتي رياض محرز شارة القائد خلال لقاء ناديه اليوم في كأس الإتحاد الإنجليزي.

عندما يواجه فريق ليستر سيتي نظيره فليتوود تاون في لقاء الإعادة، بعد أن انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي.

وسيدخل محرز لأول مرة حاملا شارة قيادة ناديه خلفا لزميله مورغان الغائب عن اللقاء.