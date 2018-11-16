محرز :لازلت حزينا لفقدان فيتشاي”

اعترف نجم المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، أنه لازال يشعر بالحزن، لفقدان رئيسه السابق في نادي ليستر سيتي، التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا.

وصرح رياض محرز، في هذا الخصوص: “تأثرت كثيرا لوفات فيتشاي، ولازلت حزينا لفقدانه، بالنظر للعلاقة الطيبة التي كانت تربطني به”.

وأضاف: “تأثرت كثيرا بفقدان فيتشاي، وبالطريقة التراجيدية التي توفي بها فيتشاي، وهذا طبيعي لأنني كنت مقربا جدا منه”.

وأضاف: “جمعتني أوقات رائعة رفقة فيتشاي، عندما كنت لاعبا في ليستر سيتي، كنت أحبه جدا، فقد كان شخصا رائعا”.