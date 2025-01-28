محرز لاعب الأسبوع في دوري “روشن” السعودي

اختير قائد “الخضر” ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 17 من دوري “روشن”.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الأسبوع في الدوري السعودي، والتي شهدت تواجد، الدولي الجزائري، رياض محرز.

ومنح المصدر ذاته، لاعب “الخضر” علامة 8.7 كأفضل تنقيط في تشكيلة الجولة الـ 17 لدوري “روشن”.

وجاء اختيار محرز، كأفضل لاعب في الأسبوع، مستحقا، بعدما تألق نجم مانشستر سيتي السابق، في انتصار الأهلي بنتيجة 5-0 على الرياض، بصناعته هدفا وتسجيل آخر بطريقة رائعة.

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