محرز لاعب الشهر في ناديه المان سيتي

حقق الدولي الجزائري رياض محرز، جائزة أفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي، خلال شهر جانفي.

وأعلن المان سيتي، فوز لاعبه الدولي الجزائري رياض محرز، بجائزة أفضل لاعب بالفريق لشهر جانفي، بعد إستحواذه على نسبة 70%من التصويت والمنافسة مع اللاعبين جاك جريليش و ناثان أكي.

يجدر للإشارة، لعب نجم المان سيتي محرز في شهر جانفي 5 لقاءات وسجل 5 أهداف ومنح تمريرتين حاسمتين.