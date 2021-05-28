محرز: “لا أشعر بضغط النهائي وبالنسبة لي هي مباراة عادية” !

أكد النجم الجزائري “رياض محرز”، انه لا يشعر بأي ضغط قبل مواجهة “تشيلسي” في نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت، مؤكدا أن المباراة عادية بالنسبة له وكأي مباراة أخرى خاضها هذا الموسم مع “مانشستر سيتي“.

وقال “محرز” في تصريحاته لموقع “قول” العالمي: “الضغط؟ صحيح يوجد على الجميع لكن سرعان ما يتحول لثقة في النفس، أما بالنسبة لي فلا أشعر بأي ضغط وفي رأسي هي مجرد مباراة عادية، صحيح أننا نتحدث على نهائي دوري الأبطال لكنها مجرد مباراة في كرة القدم”.

وأضاف “النجم الجزائري”: “في مانشستر سيتي نحن عائلة واحدة، نلعب معا، ونضحك معا، كما أننا أصدقاء وهذا ما يساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا في المباريات، فنحن نشعر بذلك الرابط بين كل اللاعبين ونحن نعلم جيدا أنه يمكننا مواجهة أي فريق والجميع يمكنه صنع الفارق في الفريق”.