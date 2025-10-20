محرز: “لا أعد الجمهور بالتتويج باللقب لكنّنا سنكون حاضرين في أشهر الحسم”
عبّر الدولي الجزائري رياض محرز عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه الأهلي السعودي على الغرافة القطري برباعية نظيفة.
في المباراة التي جرت مساء الاثنين على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة (منطقة الغرب).
وقال محرز في تصريح لجريدة الشرق السعودية عقب اللقاء: “ابقوا معنا لأننا نحتاجكم، مررنا بلحظات صعبة ولكننا سنعود بقوة، نحتاج جماهيرنا في الأوقات الصعبة”.
وأضاف نجم الخُضر”: “لا أعد الجماهير بالتتويج، صحيح أننا لم نبدأ الموسم كما يجب. لكننا سنعود خطوة بخطوة. نحن نادٍ كبير وهدفنا أن نكون حاضرين في أشهر الحسم. سواء في نصف نهائي دوري الأبطال أو في المراكز الأولى بالدوري”.
وختم قائلاً مازحاً: “لقد وعدتهم بالدوري، وإن شاء الله سنعمل جاهدين لتحقيقه”.
للإشارة، شارك الدولي الجزائري ياسين براهيمي بشكل أساسي في المباراة لكنه لم يقدم ما كان منتظر منه، بالنظر إلى المستوى العالي الذي قدمه الفريق السعودي في المباراة.
