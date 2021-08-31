محرز :”لا المال ولا غيره.. لهذا السبب ألعب كُرة القدم”

كشف الدولي الجزائري، رياض محرز، بأنه يعشق كرة القدم لا غير، ولا يلعبها من أجل النجومية أو المال، بل من أجل عيش اللحظة، والتمتع بسحرها خاصة عندما تكون المُنافسة كبيرة والخصم عملاقا.

وتحدث الجناح الطائر لقناة “كنال+” قائلا في هذا الشأن :”عندما كنت صغيرا، كنت أريد أن أتواجد في مُباريات مثل برشلونة ضد ريال مدريد، مانشسر يونايتد ضد مانشسر سيتي وغيرها، والآن تمكنت من تحقيق هذا الحلم”.

وأردف في نفس السياق :”أنا لا ألعب من أجل المال، أو أي شيء من هذا القبيل، أريد أن أدخل الملعب، وأستمتع وأسجل الأهداف وأعود بعدها للمنزل وأنام”.