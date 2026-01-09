محرز: “لا نشعر بضغط إظافي قبل مواجهة نيجيريا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، عن الأجواء التي تسبق مباراتهم ضد منتخب نيجيريا، مؤكدا بأنه لا يوجد أي ضغط إظافي.
وصرح محرز، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية: “هناك ضغط في البطولة بصفة عامة، لكن لا يوجد ضد اظافي قبل مباراتنا ضد نيجيريا”.
كما أضاف: “نسعى مع بعض لتحقيق التأهل، نحن مستعدون للمواجهة، ونطمح لنكون المنتخب المتأهل بعد المباراة”.
وتابع قائد المنتخب الوطني، رياض محرز: “علينا تقديم أفضل ما لدينا، والظهور بالمستوى اللازم”.
