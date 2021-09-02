محرز لا يتخلى عن السيتي حتى في مباريات الخضر

بالرغم من تواجد اللاعب رياض محرز في تربص الخضر تحسبا لمواجهة سهرة اليوم أمام منتخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022، إلا أن إبن مدينة تلمسان لم يتخلى عن فريقه مانشستر سيتي حيث حمل كيسا يحمل شعار الفريق السماوي قبل إنطلاق مباراة الخضر أمام جيبوتي.

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