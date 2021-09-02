إعــــلانات
الرياضة

محرز لا يتخلى عن السيتي حتى في مباريات الخضر

بقلم النهار أونلاين
محرز لا يتخلى عن السيتي حتى في مباريات الخضر
اللاعب الدولي رياض محرز
  • 1136
  • 0

بالرغم من تواجد اللاعب رياض محرز في تربص الخضر تحسبا لمواجهة سهرة اليوم أمام منتخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022، إلا أن إبن مدينة تلمسان لم يتخلى عن فريقه مانشستر سيتي حيث حمل كيسا يحمل شعار الفريق السماوي قبل إنطلاق مباراة الخضر أمام جيبوتي.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=980698
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر