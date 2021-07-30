محرز لا يمس.. “السيتي” يبدأ مفاوضاته لضم “غريليتش” !

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، أن نادي “مانشستر سيتي” قد بدأ مفاوضاته لضم الإنجليزي “جاك غريليتش” لاعب “أستون فيلا”، ويريد الفريق السماوي أن يحسم الصفقة بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت ذات المصادر، أن “غوارديولا” يريد التعاقد مع “غريليتش” وإشراكه في وسط الميدان رفقة “دي بروين” وليس كلاعب جناح مكان “سترلينغ” أو “محرز”، فيريد المدرب الإسباني أن يجعل الجهة اليمنى مكونة من: “محرز – دي بروين” واليسرى “غريلتش – سترلينغ”.

في نفس السياق، فإن الإنجليز يضغطون على مدللهم من أجل عدم الانضمام لنادي “السيتي” وذكروه ببداية محرز في الفريق بعد أن كان النجم الأول في البريميرليغ أين أصبح حبيس دكة البدلاء في أول موسم له.